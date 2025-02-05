Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’i otopark sırasında darbeden sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, sinirli olan müştekinin arabanın camına vurduğunu ileri sürerek, çocuklarını koruma içgüdüsüyle hareket ettiklerini söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy’de 31 Ağustos 2024 akşamı oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası otopark sırasında 2 kişi tarafından darbedilmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen’in, otoparktan aracıyla çıkış yaparken sistem güncellemesi nedeniyle beklemeye başladığı, bu sırada arkasındaki aracın şoförü Erol Gök’ün defalarca kornaya basıp selektör yaptığı, aracın arka koltuğundaki Tayfun Tahsin İlgün’ün de, İşçimen’e küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Erol Gök’ün savcının yüzüne yumruk atarak yere düşürdükten sonra darbetmeye devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Erol Gök’ün ’Hakaret’, ’Kasten Yaralama’ ve ’Mala Zarar Verme’ suçlarından 6 yıl 4 aya kadar, sanık Tayfun Tahsin İlgün’ün ise ’Hakaret’ ve ’Kasten Yaralama’ suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Davanın ilk celsesi bugün Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, müşteki Necip Cem İşçimen katılmazken, sanıklar Tayfun Tahsin İlgün ve Erol Gök ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Elleriyle cama vurarak içeri girdi"

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Tayfun Tahsin İlgün, "Olayın yaşandığı gün çocuklarım ve komşum Erol’un çocuklarıyla maç etkinliğine gitmek istedik. Araç içinde kalabalık olduğumuzdan çocuklar sıkıldı. Olayın nasıl başladığını bilmiyorum. Dışarıdan pek çok ses geliyordu. O sırada camımda sinirli birisi belirdi. Elleriyle cama vurarak içeri girdi. Çok sinirli ve tersti. Çocuklar çığlık attı, ben de engellemek için kendisinin kolunu tutup araçtan uzaklaştırmaya çalıştım. Kimseye zarar vermedim, çocukları korumaya çalıştım. Benim müştekiye yönelik bir eylemim olmadı" dedi.

"Tamamen koruma içgüdüsüyle hareket ettim"

Sanık Erol Gök ise, "Araca bindik, çıkış yapmaya yöneldik. Önümüzde bir araç gitmiyor. Korna ve selektör yapmadım. Karşı taraftan alışveriş yapıyordu. Necip beyin alışveriş yaptığını gördüğüm için kornaya basmadım. Bir şey söylemeden beklemeye devam ettim. Ben ödemeye yönelince arka tarafta bir şahıs belirdi. Arabanın içine girmeye çalıştığını görünce kızım korkusundan altına kaçırdı. Aracın içerisine müdahale etmeye çalıştı. İçeride bulunan çocuklar çok tedirgin oldu. Müştekinin nereden nasıl geldiğini görmedim. Çocuğum ’baba’ diye bağırdı. Tamamen koruma içgüdüsüyle hareket ettim. Araçtan kimse inmeye çalışmadı. Olayda ben karşı tarafa hakaret etmedim. Sadece yumruk atarak tepki verdim. Eylemin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorum. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ara kararını oluşturan mahkeme, müşteki Necip Cem İşçimen’in gelecek celse SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.