Bilecik’te Sakarya Nehri kenarındaki piknik alanında yaralı halde bulunan bir saksağan kuşu, vatandaşların duyarlılığı sayesinde tedavi altına alındı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde akşam saatlerinde piknik yapan vatandaşlar, can çekişen bir saksağan kuşunu fark ederek durumu Osmaneli Belediyesi Sağlık ve Veteriner Hizmetleri ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kuşun ilk muayenesini gerçekleştirerek gerekli müdahaleyi yaptı. Veteriner ekipler tarafından gözlem altına alınan saksağan, iyileşme sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.