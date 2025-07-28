Altınbaş Üniversitesi, yapay zekânın dönüştürücü gücüne odaklanan AI Horizon: Disiplinler Arası Sertifika Programının başlayacağını duyurdu. Teknik becerilerin ötesinde etik, hukuki ve toplumsal boyutları ele alan program, tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yapay zekâ uzmanlık sertifikası kazandırıyor.

Yapay zekâ alanında yaşanan teknik gelişmelerin yanı sıra toplumsal ve kültürel dönüşümler de dünya gündeminin merkezine yerleşiyor. Altınbaş Üniversitesi AU INOVA Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dicle Yurdakul’un değerlendirmelerine göre, yapay zekâ yalnızca mühendislik alanlarını değil; hukuk, sanat, iletişim, sağlık ve eğitim gibi pek çok disiplini köklü biçimde dönüştürüyor.

"Yalnızca teknik bir bakış açısıyla ele almak toplumsal etkilerini göz ardı etmek demek"

"OpenAI, Google DeepMind, Anthropic ve Mistral gibi kuruluşların geliştirdiği büyük dil modelleri ve çok modlu yapay zekâ sistemleri, yalnızca birkaç yıl önce uzmanlık gerektiren uygulamaların bugün lise öğrencileri tarafından bile kullanılabilir hale gelmesini sağladı" diyen Doç. Dr. Yurdakul’a göre bu gelişmeleri yalnızca teknik bir bakış açısıyla ele almak, yapay zekânın toplumsal etkilerini göz ardı etmek anlamına geliyor.

"Yapay zekânın insanla kurduğu ilişkiyi anlamadan, bu sistemlerin dönüştürdüğü düşünme ve iletişim biçimlerini analiz etmeden, sadece algoritmalar üzerinden bir gelecek inşa edemeyiz" diyen Yurdakul, farklı disiplinlerin yapay zekâ alanına entegre olması gerektiğini vurguluyor.

Doç. Dr. Yurdakul, "Yapay zekâ ile şekillenen yeni dünyada yalnızca kodlama becerileri değil; eleştirel düşünme, etik değerlendirme ve disiplinler arası analiz yetkinlikleri de ön plana çıkıyor. Altınbaş Üniversitesi, bu dönüşüm sürecinde öğrencilerine yön gösterecek vizyoner programlar ve araştırma merkezleriyle dikkat çekiyor" dedi.

AI Horizon: Disiplinler Arası Sertifika Programı

Üniversitenin tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan AI Horizon, yapay zekânın yalnızca teknik yönünü değil; aynı zamanda etik, hukuki, toplumsal ve kültürel boyutlarını da kapsayan çok yönlü bir sertifika programı sunuyor. İngilizce yürütülen programda dört dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, transkriptlerine işlenen "Yapay Zekâ Uzmanlık Sertifikası"nı almaya hak kazanıyor. Sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok farklı bölümden öğrenci programa katılabiliyor.

AI4HUMAN: İnsan merkezli teknoloji yaklaşımı

Üniversitenin çatısı altında kurulan AI4HUMAN Araştırma Merkezi ise yapay zekâ ile insan arasındaki etkileşimi ele alıyor. Etik değerlere, kültürel yaklaşımlara ve insan odaklı teknoloji tasarımına odaklanan merkez; öğrencilere sadece eğitim değil, aynı zamanda araştırma, proje geliştirme ve uluslararası iş birliği imkânları da sunuyor.

"Geleceğe hazırlanmak, yalnızca bir meslek seçimi değil; aynı zamanda dünya ile kurulacak ilişkinin, değerlerin ve topluma katkının da seçimi anlamına geliyor" diyen Doç. Dr. Yurdakul, üniversite tercihlerinde bölümler kadar vizyoner programlara ve disiplinler arası gelişim fırsatlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Üniversite, yapay zekâ çağında sadece teknolojiye hâkim bireyler değil, aynı zamanda teknolojiye yön verebilecek düşünsel donanıma sahip, eleştirel ve etik bakış açısı geliştirmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.