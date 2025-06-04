Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da gazetecilere yapay zeka uygulamaları eğitimi verilecek.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında, basın mensuplarına yönelik yapay zeka eğitimlerini kapsayan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imzalandı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden ötürü KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’e teşekkür etti.

Proje kapsamında Erzurum, Bayburt ve Erzincan’da görev yapan basın mensuplarına yapay zeka ile haber metni yazımı, görüntü montajı ve fotoğraf üretimi, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri, yapay zeka destekli drone teknolojisi gibi alanlarda eğitim verilmesi planlanıyor.