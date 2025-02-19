Kırıkkale’de, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı pansiyonlu okullarda öğrencilerin ve personelin muhtemel yangınlara karşı bilinçlenmesi amacıyla il genelinde alarmın çalmasıyla eş zamanlı yangın tahliye tatbikatı yapıldı.

Kırıkkale’de yangın güvenliğinin artırılması amacıyla İl Yangın Komisyonu, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı. Toplantıda, KYK yurtları, hastaneler, pansiyonlu okullar ve otellerde yangın güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pansiyonlu okullarda yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlar katıldı. Senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hızlı ve düzenli bir şekilde tahliye edildi. Tatbikat sonrasında uzman ekipler, binalarda bulunan yangın tüpleri ve su hortumlarını kontrol etti. Fen Lisesi Kız ve Erkek Öğrenci Pansiyonunda da yapılan tatbikata, Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Akpınar da katılarak süreci yakından takip etti.

"Sık sık bu tür tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz"

Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, tatbikatın önemine vurgu yaparak, "İlimizde bulunan 14 pansiyonlu okulumuzda yaklaşık 600 öğrencimizin katıldığı yangın tahliye tatbikatı yaptık. Okuldaki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde öğretmenleriyle birlikte tahliye edilip toplanma noktasında sayım vermesiyle tatbikat tamamlandı. Sık sık bu tür tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz. Yavrularımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına yaptığımız etkinliklerden bir tanesi. Her mevsimin kendine özgü tehditleri bulunuyor. Bu tür tehditleri bertaraf edebilmek ve geleceğimiz olan göz nuru yavrularımızı koruyabilmek için bu çalışmaları yürütüyoruz. Barış istiyorsan savaşa hazır olmalısın" değerlendirmesini yaptı.

Tatbikata katılan öğrenciler de deneyimlerini paylaştı. Lise öğrencisi Ahmet Küsmez, "Bu tür tatbikatlar afet bölgesinde olduğumuz için çok önemli. Hazırlıklı olmak hayat kurtarır. Tatbikat başarılı geçti ve yurdumuzun bu konuda iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Mehmet Akil Büyükgüllü, "Muhtemel bir yangın durumunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Sakin ve düzenli bir şekilde tahliye olmayı deneyimledik. Okulumuzun bu konuda yeterli eğitim verdiğini düşünüyorum" dedi.

Tatbikatın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirten lise öğrencisi Yavuz Bilgen, "Muhtemel bir yangın veya deprem anında nasıl hareket edeceğimizi tatbikatta öğrendik. Sistemli bir şekilde olay yerini terk etmek önemli" diye konuştu.

Yangın anında nasıl davranılması gerektiğini deneyimleme fırsatı bulduklarını ifade eden Çağan Çelesin ise "Sakin ve dikkatli bir şekilde hareket ettik" ifadesini kullandı.