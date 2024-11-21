Bursa’nın İnegöl ilçesinde yangında küle dönen evden 2 çocuğu ölümden itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 13.30’da İnegöl ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokakta bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne K.A., çocukları 2 yaşındaki H.A. ve 4 yaşındaki G.A.’yı evde bırakıp markete gitti. Yalnız kalan çocuklar iddiaya göre buldukları çakmakla koltuğu tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çocukları da ölümden kurtardı. Çocuklar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan zehirlenen çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.