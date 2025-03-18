Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi üzerine, Merkez, Çınarcık ve Termal ilçelerinde 5 şüphelinin üzerinde, araçlarında ve evlerinde arama gerçekleştirildi. Aramada 18 gram skunk, 12 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 3 adet bıçak, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerde biri tutuklanırken 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.