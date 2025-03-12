Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.K., T.O. ve C.B.’nin Bursa’dan Yalova’ya uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil Kirazlı yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 75 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 45 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.