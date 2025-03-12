Fethiye Devlet Hastanesi’nin çatısı altında hizmet vermeye başlayan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, ruh sağlığı hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Merkezin, psikiyatri uzman hekimlerinin değerlendirmeleri doğrultusunda uygun görülen hastaları kabul ettiği öğrenildi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, psikiyatrik hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde etkin rol alacak şekilde yapılandırılırken, merkez bireylerin sosyal uyumlarını güçlendirmek ve günlük yaşam becerilerini desteklemek amacıyla çeşitli terapi ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.