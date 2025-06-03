Yalova’da kontrolden çıkan elektrikli otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dağ yolunda ilerleyen H.B (69) idaresindeki 06 EDU 718 plakalı Togg marka elektrikli otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola uçtu. Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu karayoluna düşen araç takla attı. Kazada sürücü H.B. ve araçtaki Ş.K. (59) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA