Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çöken bağlantı yolunun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolu heyelanı ıslahı işi 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmişti. İhaleyi alan firma, bölgede çalışmalarına geçtiğimiz yılın ekim ayının sonlarına doğru başladı. 90 günde yapılması planlanan yolun 301 milyon 829 bin liraya yapım ihalesi tamamlanmıştı. Yolun şubatta yapımı tamamlanarak trafiğe açılması ve bölgedeki sıkıntının çözülmesi hedefleniyor. 250 metrelik alanda 2 metre genişliğinde binlerce fore kazık çakılıyor.