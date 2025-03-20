Yalova Valiliği, bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk için adli ve idari süreç başlatıldığını duyurdu.

Yalova Valiliği’nden 18 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayan Khaled Hammo için yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan küçük yavrumuz için hem adli hem de idari süreç başlatılmıştır. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili olarak il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresi’ne talimat verilmiş ve süre tanınmıştır. Toplatılan hayvanların en iyi şartlarda bakılabilmesi için doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarına ivedilikle başlanması ve bu alanlarda besleme noktalarının kurulması talimatlandırılmıştır. Tehlikeli ve saldırgan hayvanların görülmesi durumunda vatandaşların 112’ye yaptığı ihbarlar ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilecektir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm görev ve sorumluluklar il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresi’ne aittir. Valiliğimiz, ilgili tüm kurumlara görevlerini bildirmiş olup, sürecin sahada titizlikle takibini gerçekleştirecektir" denildi.