Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni dönemde 100 milyar doların üzerinde ihracat yapmakta olan Türkiye’nin Avrupa Birliği için en önemli tedarik ve üretim merkezi olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük’e geldi. İlk olarak Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile görüşen Bakan Kacır, daha sonra AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin muazzam bir ivmeyle, sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi yolculuğunu sürdürdüğünü ifade etti.

"Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı kılacak işlerin temelinde biz bu katma değerli üretim yolculuğunu görüyoruz" diyen Kacır, "Bu anlayışla son 22 yılda Türkiye’nin dört bir yanında sanayileşmeyi hızlandırdık. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 415 bindi. Bugün 2 milyon 700 binden fazla kardeşimiz organize sanayi bölgelerinde çarklarını çeviriyor, dumanını tüttürüyor. Yine Türkiye’de tüm organize sanayi bölgelerinde üretimde olan fabrika sayısı Ak Parti iktidara geldiğinde yalnızca 11 binken bugün 59 binden fazla fabrikamız organize sanayi bölgelerinde Türkiye’nin üretim gücüne güç katıyor" ifadelerine yer verdi.

Dünyada yeni bir döneme girildiğinin altını çizen Kacır, "Artık bölgesel iş birliklerinin öne çıktığı, küreselleşme rüzgarının tersine döndüğü bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde Türkiye 100 milyar doların üzerinde ihracat yapmakta olduğu Avrupa Birliği için en önemli tedarik ve üretim merkezi. Savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar önümüzdeki dönemde sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın güvenliğine de önemli katkılar sunacak" diye konuştu.

Türkiye’de savunma sanayinde yerli ve milli ürünlerin payının yüzde 80’lere geldiğini aktaran Kacır, şunları söyledi:

"Yüzde 20’lerden 80’lere çıkardık. Avrupa Birliği’nde bu halihazırda yüzde 20. Yani bizim yirmi yıl önceki halihazırda Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ortaya koyabileceği çok fazla iş, çok fazla proje var. Biz 20. yüzyılda önemli bir havacılık ülkesi değilken bugün milli İHA’larımızla, milli SİHA’larımızla, helikopter platformlarımızla, jet eğitim uçaklarımızla, savaş uçaklarımızla yeni havacılık gücü haline geldik."

Türkiye’nin insansız hava pazarında dünyada açık ara lider olduğunu kaydeden Kacır, "Küresel pazarın yüzde 68’i Türkiye’nin markalarının elinde. Bayraktar’la Akıncı’yla, Aksungur’la, Ankara’yla, Hürkuş’la, Hürjet’le, Atak’la, Gökbey’le, Kağanlı, Kızılelma’yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor bugün. Bütün bunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlam iradesi sayesinde mümkün oldu. Bu yolculuğu güçlü şekilde devam ettireceğiz. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık, katma değerli üretim ve topyekun kalkınma yolculuğumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu yolculuğumuzda 81 şehrimizin tümünün enerjisini katmayı yine sürdürüyor olacağız" diye konuştu.

Bakan Kacır, daha sonra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’yı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.