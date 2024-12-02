2024-2025 Süper Amatör Küme’nin 5. haftasında oynanan maçlar, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Bol gollü mücadelelere sahne olan haftada toplam 27 gol kaydedildi.

30 Kasım Cumartesi günü Altınova Hersekzade Ahmet Paşa Stadı’nda oynanan haftanın ilk maçında, Altınova Belediyespor Yalova Esenköyspor’u 4-2 mağlup etti. Bu galibiyetle Altınova Belediyespor 12 puanla zirvede yer alırken, Esenköyspor 1 puanla son sırada kaldı. Pazar günü saat 12.00’de Termal İlçe Stadı’nda 1877 Üvezpınar ile Kadıköyspor karşılaştı. Kadıköyspor, 6-4’lük galibiyetle 9 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. Üvezpınar ise 3 puanla 9. sırada haftayı tamamladı. Saat 15.00’te Akköy sahasında oynanan Akköyspor - Taşköprüspor mücadelesinde ev sahibi ekip, 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Akköyspor bu galibiyetle 8 puanla 6. sırada yer alırken Taşköprüspor 7 puanla 7. sırada haftayı kapattı. Teşvikiye Şehit Mehmet Yurddaş Sahası’nda oynanan karşılaşmada Teşvikiye Belediyespor, Çınarcık Belediyespor’u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Teşvikiye Belediyespor bu sonuçla 8 puanla 5. sıraya yükselirken Çınarcık Belediyespor 3 puanla 10. sırada yer aldı.

Haftanın kapanış maçı ise Yalova Amatör 1 No’lu Saha’da oynandı. Tavşanlı Belediyespor, Sultaniyespor’u 6-1 mağlup ederek 8 puanla 4. sıraya yükseldi. Sultaniyespor ise 3 puanla 8. sırada haftayı tamamladı.