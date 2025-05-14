Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ileri kardiyovasküler girişimler başarıyla gerçekleştirildi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güncel kardiyoloji uygulamalarını içeren bir damar içi görüntüleme (IVUS), kireçli damarların tranşlanması (Rotasyonel aterektomi) ve yapısal kalp hastalıkları workshopu başarıyla gerçekleştirildi. Koşuyolu Yüksek İhtisas Kalp Damar Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimi Doç.Dr. Regayip Zehir gözetiminde Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanlarının yoğun emek verdiği program sabah 10.00’da başlayan işlemler gece 23.00’te sonlandı. Bu özel program çerçevesinde 9 farklı hastaya ileri düzey girişimsel işlemler uygulandı.

Yalova’da ilk defa doğumsal kalp hastalığı olan 2 hastanın atriyal septal defekt (ASD) denilen kalp deliği ameliyata gerek duyulmadan, özel cihazlar kullanılarak kapatıldı.

Dört hastada ise, kalbin en önemli damarı olan sol ana koroner arter (LMCA) damar içi ultrasonografi (IVUS) yöntemiyle detaylı şekilde görüntülendi. Damarları ciddi kireçli olan 2 hastaya damar içi tıraşlama uygulandı. Bu hastalara kompleks stentleme teknikleri uygulanarak damarları başarıyla açıldı. Bu modern teknikler hastaların by-pass’a gerek olmadan sağlıklarına kavuşmalarına imkan sağladı. İki hastada ise, FFR (Fraksiyonel Akım Rezervi) adı verilen, damar içine yerleştirilen özel bir basınç teli yardımıyla darlıkların tedavi gerektirip gerektirmediği değerlendirildi. Konuyla ilgili Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Bu teknik, gereksiz müdahalelerin önüne geçilmesini sağlayan, güncel kılavuzlarda önerilen ileri düzey bir yöntemdir. Bu workshop çerçevesinde uygulanan tüm işlemler, dünyada kabul gören ve ileri merkezlerde gerçekleştirilen modern teknikler ile yapılmıştır. Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği uluslararası standartlarda, güncel tedaviyi takip eden modern tekniklerle kendisini sürekli geliştiren bir klinik olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.