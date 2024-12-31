Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk ve ortaokullar arası İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Şiir Yarışması düzenlendi.

İstiklâl Marşı’nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın tarihsel önemini öğrencilere kavratmak, geçmiş ile gelecek arasında millî, manevi ve tarihi bir köprü kurabilmek ve millî bilinç duygularını güçlendirmek amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı resmî ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Şiir Yarışması düzenlendi.

Yarışma, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Abdurrahman Gazioğlu, Şube Müdürleri Fatih Demir ve Harun Dursun’un katılımıyla Yakutiye Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

İlçede 45 okul katıldı. Büyük bir coşku içinde düzenlenen yarışmada: İlkokullar kategorisinde: İbrahim Hakkı İlkokulu birinci, Ortaokullar kategorisinde: 75. Yıl Hava Meydan Komutanlığı Ortaokulu birinci oldu.

Gazioğlu: ‘Bu tür etkinlikler öğrencilerimizi bilinçlendiriyor’

Programda konuşan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, bu tür etkinliklerin öğrencilerin millî değerlerini anlamaları ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaları açısından önemli olduğunu söyledi. Gazioğlu, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.