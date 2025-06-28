Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınının, anız yakılmasından kaynaklandığı bildirildi.

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Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Söğütlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Anız yakılması sonrası alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ile 3 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangın nedeniyle jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA