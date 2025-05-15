Yahyalı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Etkinlik, Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle organize edildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bisiklet turuna; Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar, ilçe merkezinde belirlenen güzergahta pedal çevirerek, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Etkinlik, hem sağlıklı yaşamı teşvik etmek hem de gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla düzenlendi. Yahyalı’da geleneksel hale gelen bu tür organizasyonlar, ilçedeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor. Başkan Öztürk konuşmasında; "Görevimiz, siz sevgili çocuklara spor alışkanlığını kazandırmak ve Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaktır. 19 Mayıs, gençliğe emanet edilen bir bayramdır; bugün pedal çevirirken hem sağlığımızı güçlendiriyor hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Belediye olarak da yapılacak çekilişle 3 kişiye çeyrek altın hediyemiz olacak. Sizleri seviyorum, sizler geleceğimizsiniz" ifadelerini kullandı.

Bisiklet turu, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi ve bisiklet turuna katılanlar arasından yapılan çekiliş ile 3 kişiye çeyrek altın hediye edildi. Etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlandı.