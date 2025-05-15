Batman’ın Kozluk ilçesi Yanıkkaya ortaokulunda öğrenciler, TÜBITAK 4006 bilim fuarında hem eğlendi hem de öğrendi.

Bilim atölyeleri, mikroskop gözlemleri, renkli deney masaları, yüz boyama ve baskı atölyeleri gibi etkinliklerle öğrenciler bilimsel süreçleri eğlenerek deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca pamuk şeker, patlamış mısır ve danuk ikramları ile genlik havası yaşandı.

Öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak ve araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarda, öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Kaymakamı Ekrem Güngör, küçük adımlarla başlayan merakın, büyük keyiflere dönüştüğünü belirterek, "Kozluk kaymakamlığı olarak; bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, özveriyle çalışan öğrencilerimize ve destek veren aile bireylerine teşekkür ederiz" dedi.