Hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek yabancı çoban ve hayvan bakıcıları için çalışma izni başvuruları başladı

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyacın yerli işgücüyle karşılanamadığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanların çalışma izinlerine ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklama çerçevesinde kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayvancılık sektöründe büyükbaş veya küçükbaş hayvanı bulunan ve Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek çobanlara ve hayvan bakıcılarına ilişkin çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde belirlenen kriterler kapsamında çalışma izni başvuruları 12 Hazinran tarihi itibarıyla alınmaya başlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye’de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikameti olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye’de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuruda bulunulabilecek.

İşletmeler için başvuru şartları ise şu şekilde sıralandı:

"Küçükbaş hayvancılık işletmesinin en az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

Besi hayvancılık işletmesinin en az 100 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

Süt hayvancılık işletmesinin en az 50 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

Karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesinin ise en az 75 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması, gerekmekte."

Ayrıca kriterlerin her bir katı için bir çoban/sürü yöneticisi olmak üzere aynı hayvancılık işletmesinde en fazla 3 yabancıya kadar çalışma izni düzenlenebilecek.