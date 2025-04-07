Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve illerinde birinci olan takımların mücadele ettiği Yıldız Kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.

Çorlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 3 gün süren grup birinciliği müsabakalarına Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’den toplamda 5 kulüp ve 82 sporcu katıldı.

Çorlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen karşılaşmalarda Tekirdağ temsilcisi Çorlu Belelediyespor, Edirne’den Kırcasalih Madenspor, Kırklareli temsilcisi olarak Kırklareli Atatürk SK, Çanakkale’den de Çanakkale Belediyespor ile Çan Kale SK takımları katıldı.

Grup müsabakalarının sonunda bir takımın Türkiye yarı finallere gitmeye hak kazanacağı şampiyonada Tekirdağ temsilcisi Çorlu Belediyesi, oynadığı tüm maçları rakiplerine set vermeden kazanarak grup birinciliğini elde etti.

Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde eden Çorlu ekibi, daha sonra açıklanacak takvime göre müsabakalara çıkacak.