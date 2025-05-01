Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) koordinesinde düzenlenen Bahar Spor Turnuvaları, voleybol müsabakaları öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Üniversite içi spor kültürünü yaygınlaştırmak ve öğrencilere sosyal ortamda kaynaşma fırsatı sunmak amacıyla düzenlenen turnuva, farklı fakülte ve bölümlerden öğrencilerin oluşturduğu takımlar arasında kıyasıya rekabete sahne oldu. Turnuva müsabakalarını yerinde takip eden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, sporcularla bir araya gelerek başarılar diledi.