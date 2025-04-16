VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’na (OKAF’25) katılarak sağlık alanındaki kariyer fırsatlarını öğrencilere tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda gerçekleşen fuar; bölgedeki genç yetenekleri kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşturarak önemli bir platform sundu. Samsun’un önde gelen sağlık kurumları arasında yer alan VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun, kurdukları stantlarla katılımcılara hastane bünyesindeki departmanlar, kariyer basamakları ve iş başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Öğrenciler, temsilcilerle birebir görüşerek sağlık sektörüne dair merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgiler edinme şansı yakaladı. Fuar boyunca düzenlenen etkinlikler arasında en fazla ilgi görenlerden biri de VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun’un gerçekleştirdiği bilgi yarışması oldu. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören bu etkinlik, katılımcılar için hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

"Her öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesini önemsiyoruz"

Etkinlik hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Betül Öztürk, "‘Hayallerinizi Gerçeğe Dönüştürme Zamanı’ temasıyla yola çıkarak, her öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesini önemsiyoruz. Sağlık alanında kariyer yapmak isteyen gençlerle doğrudan iletişim kurarak, onların mesleki gelişimlerine katkı sunmak bizim için çok önemli. Bu organizasyonda yer almak, geleceğin sağlık profesyonellerine ilham verebilmek adına çok kıymetliydi" dedi.

"Öğrencilerin markalarla doğrudan temas kurabilmesi açısından çok değerli bir fırsat"

Organizasyona dair değerlendirmelerde bulunan Liv Hospital Samsun İnsan Kaynakları Müdürü Büşra Sezgin ise, "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, öğrencilerin markalarla doğrudan temas kurabilmesi açısından çok değerli bir fırsat. Türkiye’nin en yaygın sağlık markalarından biri olarak gençlerle bir araya gelmek, onlara sağlık sektörünü ve kurumumuzu tanıtmak bizim için oldukça kıymetliydi. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Katılım sağlayan tüm öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.