Kırklareli’nin Vize ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarması tarafından, drone ile kask ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımı ve hız kurallarına uymaları, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine, öncelikle kask ve koruyucu ekipman kullanmaları, trafik ışık ve işaretlerine uymaları, yaya kaldırımlarından, araçların arasından ve ters yönden sürmemeleri ile son zamanlarda ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalarda artışların meydana geldiği hız kurallarına uymaları konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından ayrıca, bilgilendirme maksadıyla sürücülere "1 kural bir ömür" temalı broşür ve afiş dağıtımı yapıldı yapıldı.

Trafik Jandarması tarafından sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.