Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda ölen şahsın cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Eylül 2024 tarihinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Emrullah Yıldız (30), kullandığı 06 BJ 5128 plakalı otomobilde, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğum bakıma alınan Yıldız, daha sonra hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı yakalandı

Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Ş.A. (30) isimli şahsı olayın üzerinden 1 yıl 6 ay geçtikten sonra yakaladı. Şahsın kaldığı evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet 9 mm çapında mermi ve 29 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.