Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Kornapa köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçe merkezi istikametinde seyir halindeki Hüseyin E. (70) yönetimindeki 37 LA 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan Halime E. (68) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.