İzmir’in Konak ilçesinde 10-16 Mart tarihlerinde arasında motosiklet sürücülerine yönelik yapılan asayiş çalışmasında 114 sürücüye toplam 395 bin TL para cezası uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-16 Mart tarihleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Konak ilçesi genelinde yapılan çalışmalarda 2 bin 115 kişinim GBT sorgusu yapılırken 352 araç, 258 ticari taksi ve 428 motosiklet de kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda 7 motosiklet trafikten men edilirken 114 sürücüye ve araca toplam 395 bin 714 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde ayrıca aranan 6 kişi yakalanarak emniyete sevk edilirken 4 şahsa da uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: İHA