Hatay’da virajı alamayarak uçurumdan uçan motosikletin 25 yaşındaki sürücüsü öldü.

Kaza, Arsuz - Çevlik yolu Konacık mevkiinde yaşandı. Sabaha karşı saat 04.00 sularında seyir halde ilerleyen 25 yaşındaki Serkan Arslan idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak uçurumdan uçtu. Uçurumdan düşerek ağır yaralanan Arslan’ı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 25 yaşındaki Arslan, hayatını kaybetti. Arslan’ın cenazesi öğle namazını müteakip, Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi’nde bulunan mezarlığa defin edilecek.