Ataşehir Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı yaşam hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirilen VetMobil, ilçenin farklı mahallelerinde hizmete başladı. 7-11 Nisan tarihleri arasında, çeşitli mahallelerde bulunacak olan VetMobil, sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve aşılama işlemleri için ücretsiz sağlık hizmeti sunacak.

Sokak hayvanlarının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla önemli bir adım atan Ataşehir Belediyesi, ilçedeki sahipsiz ve yaralı hayvanların tedavilerini sağlamak için yeni hayvan ambulansını hizmete başlattı. Ambulans içerisinde bulunacak olan veteriner hekimler, Ataşehir’in mahallerinde, sokak hayvanlarının tedavi, muayene ve aşılama gibi sağlık hizmetlerini özenle gerçekleştirecek.

Her hafta, farklı mahallelerde farklı güzergahlarda hizmet veren VetMobil aracı sokak hayvanları için sağlıklı yaşam şartlarını sağlamış olacak.

VetMobil’in, bu hafta (7-11 Nisan tarihleri arasında) hizmet vereceği güzergahlar şu şekilde olacak:

"7 Nisan Pazartesi: Barbaros Mahallesi, Migros Otoparkı (Emniyet Müdürlüğü karşısı), saat 10.30 - 16.30

8 Nisan Salı: Yeniçamlıca-Mevlana Mahallesi, Acarlar Sitesi Son Durak (Dursunbey Cad.), saat 10.30 - 16.30

9 Nisan Çarşamba: Barbaros Mahallesi, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı (Şebboy Sokak), saat 10.30 - 16.30

10 Nisan Perşembe: Fetih Mahallesi, Buhara Parkı, saat 10.30 - 16.30

11 Nisan Cuma: Mustafa Kemal Mahallesi, İBB Deprem Parkı (Deniz Gezmiş Parkı), saat 10.30 - 16.30".

Vatandaşlar, haftalık olarak güncel güzergah bilgilerini Ataşehir Belediyesi’nin web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden öğrenebilecekler.