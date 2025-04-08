Esenler Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Esenler Öykü Günleri, 11-13 Nisan tarihleri arasında edebiyatseverleri bir araya getirecek. Yazarlar Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar’ın ‘Onur Konuğu’ olarak yer aldığı 5. Esenler Öykü Günleri, bu yıl "Direniş-Gazze" temasıyla düzenlenecek.

Esenler Belediyesi, 11-13 Nisan tarihleri arasında bu yıl beşinci kez Esenler Öykü Günleri’ne ev sahipliği yapacak. 5. Esenler Öykü Günleri, Filistin direnişine dikkat çekmek ve bu önemli mücadeleyi edebiyat aracılığıyla gündeme taşımak amacıyla bu yıl "Direniş: Gazze" temasıyla düzenlenecek.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek programın onur konukları ise yazarlar Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar olacak. 5. Esenler Öykü Günleri ayrıca "Şahitler" isimli tiyatro oyun ile "200 Metre" adlı filmi meraklılarıyla buluşturacak. Film, İsrail’de oturum izni olmayan babanın Batı Şeria’daki utanç duvarının diğer tarafına taşınan ailesiyle yeniden buluşma çabasını konu alıyor. Programın kapanışında ise 3 kıtada konser veren Bosnalı sanatçı Lejla Jusic sahne alarak kulakların pasını silecek.

6 oturumda düzenlenecek

3 gün boyunca devam edecek programda, "Dünden Bugüne Türk Öykücülüğünde Direniş", "Bir Cesaret İşi: İşgale Öyküyle Direnmek", "Gösteri Çağında Öykü Yazmak", "Öyküde Anlamsallık Sorunu", "Yıldız Ramazanoğlu Öykücülüğü" ve "Cemal Şakar Öykücülüğü" olmak üzere altı oturum düzenlenecek. 5. Esenler Öykü Günleri’ne yazarlar Necip Tosun, Abdullah Harmancı, Peren Birsaygılı Mut, Hüseyin Ahmet Çelik, Kadir Daniş, Mehmet Kahraman, Ali Güney, Murat Göçer, Merve Uygun, Emin Gürdamur, Yunus Emre Özsaray, M. Fatih Kutlubay, Ayşegül Genç, Gökhan Yılmaz, Alpay Doğan Yıldız, Ahmet Sarı, Ertan Örgen ve Ali Emre konuşmacı olarak katılacak.