Bakırköy Belediyesinin hayata geçirdiği mobil veterinerlik aracı, 2025 yılının başından beri onlarca sokak hayvanının hayatına dokundu. Belediye bünyesindeki veteriner hekimler, "VetBak" aracı ile periyodik olarak ilçe genelindeki mahallelerde konuşlanarak hayvanların kontrol ve tedavilerini sağlıyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun hayata geçirdiği "VetBak" sokak hayvanlarına daha sağlıklı bir yaşam sunmak için titizlikle çalışmaya devam ediyor. Veteriner hekimler, haftanın beş günü mahallelerde konuşlanan mobil veterinerlik aracı ile patili dostların düzenli kontrol ve tedavilerini yaşam alanlarında gerçekleştiriyor. Uygulanan kuduz, iç ve dış parazit aşılarının yanı sıra, yerinde acil müdahaleye ihtiyacı olan vakalar için önemli bir yeri olan "VetBak", 2025 yılının başından beri onlarca hayvanın hayatına dokundu.

Bakırköy Belediyesi Veteriner Teknikeri Fatmanur Ekşisu, "VetBak olarak haftanın beş günü programla belirlenen mahallelere gelerek sokak hayvanlarının teşhis ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Pazartesi ve Salı günleri, kısırlaştırılması gereken hayvanların ulaşımını Veteriner İşleri Müdürlüğümüze sağlıyoruz. Vatandaşlar, hangi günler hangi mahallelerde hizmet verdiğimizi belediyenin sosyal medya hesaplarındaki programdan öğrenebilirler. VetBak olarak sokak hayvanlarına yerinde müdahale ederek onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.