Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğünce, "Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir. Dikkat, sabır, kural. Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım" notuyla paylaşıldı. Görüntülere yansıyan kazalar arasında motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların fazlalığı ise dikkat çekti.