Antalya Valisi Hulusi Şahin, Turizm Haftası kapsamında sektör temsilcileriyle yaptığı değerlendirmede, "Geçen yıl rekorlar yılıydı. Bu yıl da geçen yılın rekorlarını aşacağımıza inanıyorum" dedi. Antalya’nın turizm altyapısının her zamankinden güçlü olduğunu vurgulayan Şahin, tüm paydaşlarla birlikte 2025 sezonuna hazır olduklarını söyledi.

Antalya’da Turizm Haftası kapsamında Hadrian Kapısı önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve turizm sektörü temsilcileri, yeni sezona dair hedefleri ve kentte yürütülen hazırlıkları kamuoyuyla paylaştı. Şahin, yangın güvenliği denetimlerinden ulaşım projelerine, Kaleiçi’nin UNESCO adaylığı çalışamalarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’nın 12 ay boyunca turizm hareketliliği yaşadığını vurgulayarak, "Antalya için 2025 turizm sezonu iyi başladı. Göstergeleri de son derece iyi. Geçen yıl rekorlar yılıydı. Bu yıl da yine geçen yıl kırdığımız rekorları kırarak bir rekorlar yılı daha yaşayacağımıza inanıyorum. Bunun için tüm hazırlıklarımız var. Geçmişte olduğundan daha sağlam bir turizm altyapısına sahip olduğumuzu ifade edebilirim. Bu hususta titizlikle çalışıyoruz, tüm paydaşlarımız çalışıyor ve çok önemli bir turizm gelirini riske atmadan çok sağlam bir altyapıyla turizm faaliyetlerini yürütmenin arayışı içerisindeyiz" dedi.

Turizmdeki başarıyı sadece ekonomik kazanımlarla sınırlı görmediklerini belirten Şahin, "Bu sadece Antalya’nın turizmi değil, Türkiye’nin tanıtımı ve itibarı. O yüzden mesele sadece para değil, çok daha büyük anlamlar içeriyor. Hiçbir boşluk bırakmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

Yeni ulaşım aksı geliyor

Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artmasıyla birlikte ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğa da hazırlık yapıldığını belirten Şahin, Lara-Kundu hattını rahatlatmak için yeni bir güney aksı planlandığını açıkladı. "Havaalanının batısında, Lara’ya bağlanacak yeni bir yol planlanıyor. Bu yeni aks sayesinde trafiğin daha düzenli akması sağlanacak" diyen Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin projelerine destek verdiklerini kaydetti.

Yangın güvenliği denetimleri sıkılaşıyor

Bolu’daki yangın faciasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Şahin, "2 bin 500 turizm işletmesi ve 650 bin yatak kapasitesine sahip kentimizde özellikle basit usulde belge almış tesisler öncelikli olarak denetleniyor" dedi. Tam ruhsatsız işletmelerin kapatıldığını ifade eden Şahin, denetimlerin yalnızca konaklama tesisleriyle sınırlı olmadığını; lokanta, fırın ve yemek fabrikalarının da sürece dahil edildiğini söyledi.

"Kaleiçi bizim amiral gemimiz"

Antalya’ya gelen turistlerin şehir merkezini ziyaretinin önemine dikkat çeken Vali Şahin, Kaleiçi’nin turizmin kalbi olduğunu vurguladı. "Kaleiçi, Antalya turizminin odağı, merkezi, kalbi. Hepimizin odağı Kaleiçi. Kaleiçi bizim amiral gemimiz" ifadelerini kullanan Şahin, bölgedeki turistik işletmelerin niteliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

"Kaleiçi’ne gelen turistin burada kaliteli butik oteller, restoranlar ve eğlence mekânları bulması gerekiyor" diyen Şahin, bu doğrultuda hem kamu hem özel sektörün yatırımlarını artırması gerektiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’nin iskeledeki projesine ve Valiliğin Mermerli Plajı’ndaki çalışmalarına değinen Şahin, "Hıdırlık Kulesi restorasyonu bitmek üzere, seyir terası olarak da değerlendirilecek" dedi.

Vali Şahin ayrıca, Kaleiçi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınması için hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, Antalya’nın bu listeye dâhil olamamasının kendisini üzdüğünü söyledi.

"Sezona hazırız"

Turizm tesislerinde renovasyon ve bakım çalışmalarının tamamlandığını belirten Şahin, denetimlerin de sezon öncesi hazırlıkların bir parçası olduğunu vurgulayarak "Hazırız diyebiliriz" dedi.

Başkan Böcek: Deniz temizliği, altyapı ve ulaşım öncelikli gündemimiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya’nın 640 kilometrelik sahil şeridinde elektronik gemi denetimleri ve termal kameralarla deniz kirliliğiyle mücadele ettiklerini söyledi. Kent genelinde 36 arıtma tesisinin çalıştığını ve 5,5 milyar liralık ASAT yatırımı yapıldığını belirten Böcek, "Kundu bölgesinde kapasite artırımı yüzde 100’e çıkarılıyor. Ulaşım projeleri, kuzey çevre yolları ve Lara’ya geçiş güzergahındaki çalışmalar da hızla sürüyor" dedi. Hıdırlık Kulesi restorasyonunun kısa sürede tamamlanacağını belirten Böcek, projeye 2019’dan bu yana özel önem verdiklerini kaydetti.

Kavaloğlu: Hedefimiz yeni bir rekor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ise turizm sezonunun Ramazan Bayramı ile başladığını ve Nisan sonunda geçen yılki rakamların yakalanacağını belirtti. "Geçen sene 17 milyon turistle büyük bir rekor kırdık. Bu sene de bu rekoru aşmak istiyoruz. Almanya ve İngiltere gibi ana pazarlarımızda ciddi artış bekliyoruz" diyen Kavaloğlu, sektörün enflasyonist baskıya rağmen rekabet gücünü korumaya çalıştığını ve özellikle Avrupa ülkeleriyle fiyat rekabetine odaklandıklarını dile getirdi.