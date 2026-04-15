Sincan Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çevre temizlik çalışmalarını genişletti.

Sincan Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda bölgede bulunan düzensiz atık depolama alanlarına kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenini bozan ve kötü kokuya neden olan atık yığınlarını ortadan kaldırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütülen çalışma sırasında güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu. Ulubatlı Hasan ve Ahi Evran mahallelerinde çevre düzenini ve halk sağlığını bozan atık malzeme ve çöp yığınları, iş makineleri aracılığıyla titizlikle temizlendi. Yapılan çalışmalara Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak da katıldı.

'Vatandaşlarımızın sağlığı adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz'

Temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Ocak, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

'Sincan Belediyesi olarak birinci öncelik konularımızdan biri olan çevre temizliğiyle ilgili bugün de sahadayız. Ulubatlı Hasan Mahallemiz ve Tuğla Ocakları mevkiinde çevre temizliği konusunda detaylı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Sincan Emniyetimiz de bize büyük bir destek sağlıyor. Çevre düzeni ve vatandaşlarımızın sağlığı adına denetimlerimizi aralıksız sürdürerek, temiz bir Sincan için çalışmalarımıza devam edeceğiz.'