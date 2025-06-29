Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Kızılağaç Halk Plajı’nda yabancı uyruklu kadın boğulma tehlikesi atlattı. Vatandaşlar tarafından baygın halde sahile çıkarılan ve yapılan müdahale soncunda kendine gelen kadın, sağlık ekibi tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Denize giren yabancı uyruklu B.H. isimli kadın, bir anda denizde batıp çıkmaya başladı. Denize giren vatandaşlar tarafından sudan baygın vaziyette sahile çıkarılan yabancı uyruklu kadın, kısa süre sonra ayılarak kendine geldi.

Kızılağaç Halk Plajının yakınında bir otelde çalıştığı belirtilen yabancı uyruklu kadın, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.