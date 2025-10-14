Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber mutfaklarda kış hazırlıkları başlarken, vatandaşlar kış sofralarının vazgeçilmezi turşu için pazarın yolunu tuttu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Malatya pazarlarında turşuluk sebzelere olan ilgi arttı. Turşu yapımında en çok tercih edilen lahana, kornişon, acur, havuç ve sarımsak tezgahlarda bolca yer aldı.

Satışlardan memnun olan pazarcılar, son haftalarda turşuluk sebzelere olan talebin arttığını belirterek, "Havalar serinlemeye başlayınca turşuluk sezonu açılıyor. Az çok demeden vatandaş kış turşusunu kurmak için geliyor, satışlarımız iyi gidiyor" dedi.

Vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla göre arttığını ama turşu alışkanlığından vazgeçemediklerini söyledi. Bir vatandaş, "Bu yıl don meyve ve sebzeyi vurdu. Mevsiminde meyve yiyemiyoruz. Bazı sebzeler biraz pahalı olsa da meyveye göre daha uygun. Fiyatlar yüksek olsa da turşu sofradan eksik olmaz. Ne olursa olsun yapacağız" diye konuştu.

Pazarda sarımsağın kilosu 120, kornişon 80, acur 35, havuç 20, biber 20 TL’den satılırken sirke (küçük boy) 25, lahana (adet) 120 TL’den satıldı.