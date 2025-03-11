Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulüyle ilgili mesaj yayımladı.

Varol’un mesajı şu şekilde:

"Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 104. Yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün, İstiklal Marşı’nı okurken, milletimizin geçmişteki kahramanlıklarını ve mücadele azmini yeniden hatırlıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Mehmet Akif, "O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir, o günleri yaşamak lazım, o şiir artık benim değildir, o milletimindir." diyerek bu eşsiz şiirini Aziz Türk Milleti’ne hediye etmiştir. Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan milletimiz, inanıyorum ki Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşımızın kabulünün 104. Yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve bu destanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz."