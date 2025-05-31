Vanspor; TFF 2. Lig Play-Off maçı için özel uçakla Kayseri’ye geldi.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Vanspor ile Batman Petrolspor yarın karşı karşıya gelecek. Özel uçak ile Van’dan Kayseri’ye gelen Vanspor; final öncesi son antrenmanını bugün yapacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Vanspor Kulübü’nden yapılan paylaşımda; "Takımımız final mücadelesi için Kayseri’de. Pazar günü Batman Petrolspor ile oynayacağımız 2. Lig play-off finali için Kayseri’ye ulaşan kafilemizi, daha önce Van’da da görev yapmış ve halkımızın gönlünde yer edinmiş kıymetli Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın havalimanında karşıladı. Nazik karşılaması ve yakın ilgisi için kendisine teşekkür ediyoruz" denildi.