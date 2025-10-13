Van’daki tüm okullarda "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" çerçevesinde eş zamanlı afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) "Yeşil Vatan- Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde Ekim ayının "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirlenmesiyle birlikte, il genelindeki tüm okullarımızda eş zamanlı afet ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikatlarda öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenirken; okul yöneticileri de acil durum planlarının işleyişini test etme fırsatı buldu. Etkinlikler, öğrencilerin afet bilincini artırmayı ve bu bilinci aile ortamına taşımayı amaçlıyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, yapılan tatbikatların önemine vurgu yaparak, "Afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bu konuda gösterdiği duyarlılık bizleri son derece mutlu ediyor. Afet bilinci küçük yaşta kazanıldığında hem bireysel hem toplumsal dayanıklılığımız güçlenir. Bu kapsamda yapılan her etkinlik, geleceğe daha hazırlıklı bir nesil yetiştirme hedefimize katkı sunmaktadır. Emeği geçen tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikatların ardından öğrencilere, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mesajını da içeren "Afet ve Acil Durum Kartı" dağıtıldı. Kartta ailelerin evlerinde afet çantası hazırlamaları, toplanma alanı belirlemeleri ve "tehlike avı" çalışmaları yapmaları teşvik edildi. Ekim ayı boyunca AFAD, Türk Kızılayı ve Tarım ve Orman Bakanlığı gibi paydaş kurumların katkılarıyla, afet bilinci, ilk yardım ve dayanıklılık temalı etkinlikler ilimizdeki tüm okul ortamlarında sürdürülecek.