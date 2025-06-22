Van’da polis ekipleri tarafından ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 27 şahsa yasal işlem yapıldı.

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Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Haziran 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 26,55 gram esrar, 68,7 gram skunk, 1,32 gram eroin, 202,74 gram metamfetamin, 8 adet extacy, 8,7 gram sentetik kannabinoid,1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 27 şahsa yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA