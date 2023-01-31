Minibüs sürücüsü Selami T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Aktepe köyündeki bir cenazeye taziyeye gelen Hasan Hastaoğlu (67) yol kenarında beklerken, Şebinkarahisar istikametinden Alucra istikametine seyreden Selami T. yönetimindeki minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Hasan Hastaoğlu, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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