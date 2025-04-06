Van’ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Vali Akköprü Mahallesi’nde meydana geldi. F.T. yönetimindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonet seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sürücü, aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Söndürülen kamyonetin motor kısmında maddi zarar meydana geldi.
Kaynak: İHA