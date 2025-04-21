Van’ın İpekyolu ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Hafiziye Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.İ. yönetimindeki 01 AYK 621 plakalı otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.