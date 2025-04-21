Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Iğdır FK, evinde Sakaryaspor’u 4-0 mağlup etti.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Beyaz, Onur Güler
Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric, Bruno (Thuram dk. 80), Regattin (Arda Çolak dk. 90), Ahmet Emin Engin (Aly Malle dk. 76), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya (Mert Çölgeçen dk. 76), Antoine Conte, Gökcan Kaya, Avramovski (Semih Akyıldız dk. 90)
Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Conte, Caner Cavlan, Ally Malle
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Batuhan Çakır dk. 81), Bülent Uzun, Kabov (Oğuzhan Çapar dk. 46), Emre Demir, Ndoubena, Burak Altıparmak, Mamadou, Burak Çoban, Simon
Yedekler: İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Yunus Emre Tekoğul, Alparslan Demir
Teknik Direktör: İlker Püren
Goller: Kahraman Demirtaş (dk. 3 k.k), Muammer Sarıkaya (dk. 28), Alim Öztürk (dk. 61), Thuram (dk. 89) (Iğdır FK)
Kırmızı kart: Serkan Yavuz (dk. 45+4) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Burak Altıparmak, Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor), Muammer Sarıkaya, Ahmet Emin Engin, Conte (Iğdır FK)