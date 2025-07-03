Van’ın Gevaş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Araçların ulaşım sağlayamadığı sarp ve engebeli bölgede çıkan yangına, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri yaya olarak müdahale ediyor.

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı İnköy Mahallesi’nde kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Araçların ulaşım sağlayamadığı sarp ve engebeli bölgede çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaya olarak müdahale ediyor. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.