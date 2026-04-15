Van-Hakkari kara yolunda kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsün ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.