Van-Hakkari kara yolunda kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsün ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yasak kalktı kar kalkmadı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA