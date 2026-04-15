Kilis usulü tavuk döner için tescil süreci başlatıldı.

Kilis'te yaklaşık 20 yıldır dönercilik yapan Bestami Yasin Debbaşoğlu, Kilis usulü tavuk dönerin kendine özgü lezzetiyle öne çıktığını belirterek patent (tescil) süreci için çalışma başlattı. Debbaşoğlu, diğer döner çeşitlerini mizahi bir dille eleştirerek, 'Sos çorba gibi akmıyor' ifadelerini kullandı. Kilis usulü dönerin kendine özgü bir lezzeti olduğunu vurgulayan Debbaşoğlu, 'Bizim dönerimizde Güneydoğu'ya ait baharatlar kullanılıyor. İçerisine çorba gibi sos bırakmıyoruz. Tavuk döneri kızartıp kesiyoruz, harici baharatlar ve salatayla birlikte dürüm şeklinde sunuyoruz' şeklinde konuştu.

'Tam ekmek Kilis ekmeğiyle 80 lira, lavaşta ise yarım ekmekle 50 lira''

Fiyatlara da değinen Debbaşoğlu, İstanbul'da dönerin yaklaşık 300 liraya satıldığını belirterek, 'Bizde tam ekmek Kilis ekmeğiyle 80 lira, lavaşta ise yarım ekmekle 50 lira. Bizde halka hizmet var' ifadelerini kullandı. Hedeflerinin Kilis dönerini tescillemek olduğunu belirten Debbaşoğlu, 'Kilis usulü diye bir döner var. Bunu tüm Türkiye'ye tanıtmak için elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.

'Kilis daha iyi, o yüzden burayı daha çok seviyorum''

İş yerinde müşteri olarak bulunan rapçi Vedat Kazaz ise kendisini 2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasından tanıyanlar olduğunu söyledi. Kilis usulü döneri beğendiğini dile getiren Kazaz, 'Kilis dönerinde baharat tadı var. İskenderun'da da iyi ama Kilis daha iyi, o yüzden burayı daha çok seviyorum' diye konuştu. Kazaz ayrıca yarışma döneminde söylediği rap parçasını da seslendirdi.

Öte yandan işletmeye gelen diğer müşteriler de Kilis usulü dönerin daha lezzetli olduğunu ifade etti.