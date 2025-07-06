Van’da jandarma ekipleri tarafından düzenlen 8 ayrı operasyonla kaçak sigara ve elektronik malzeme ele geçirilirken, yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 8 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlen operasyonda 10 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda bin 438 paket kaçak sigara, 10 adet cep telefonu, 1 adet av tüfeği, 52 adet fişek, 3 adet pasaport ve çok miktarda elektronik eşya ele geçirildi.Şüpheli şahıslar hakkında işlem yapıldı" denildi.

Kaynak: İHA