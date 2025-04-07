Van’da, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda "Eğitici Eğitimi-Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Artırma ve Afete Hazır Oluşluk Eğitimi" programı başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda eğitim programı düzenlendi. Eğitim programı ile ebelerin normal doğum sürecine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, doğum hizmetlerinde kalitenin artırılması ve afet durumlarına yönelik hazırlık düzeylerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Programa Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Sevcan Sağlam, Başkan Yardımcısı Ayhan Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Uzm. Dr. Emine Gülçin Ay, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Remzi Sarıkaya ile hastane idarecileri ve ebeler katıldı.