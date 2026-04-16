Van'da Dünya Sanat Günü vesilesiyle Prof. Dr. Adnan Tönel'in katılımıyla 'Okur Yazar Buluşması' gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Gençlik Merkezi'nde 'Sanatla Buluşma' başlığıyla düzenlenen Dünya Sanat Günü kutlama etkinliğine çok sayıda genç katıldı. Sanatın büyük anlatıları içinde bireyin kendi konumunu keşfetmesi ve sanatsal bakış açısı ele alan Adnan Tönel; 'sanat nedir? Sanatçı nedir?' tanımlamalarının sonrasında Türkiye'de sanat üretiminden sanat eğitimine uzanan konuları değerlendirdi.

2007 yılında yazdığı 'Uzaktan Kumandalı Çocuklar' kitabına değinen Tönel, televizyon ve internetin çocuk ve gençler üzerindeki zararlarını kitabından örnekler vererek özetledi.

Özellikle sanat, edebiyat ve düşünce dünyasına yönelik çalışmalarıyla tanınan Van YYÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel, bu yönüyle katılımcılara yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda ilham verici bir deneyim sunmasıyla büyük beğeni topladı.

Program sonunda gençlerin, sanatın farklı boyutlarına dair yeni perspektifler kazanacağı soru cevap bölümünde de birlikte üretim imkanları, projeler ve yeni etkinlikler planlandı.